Obere Alte Donau: Wien öffnet neue Mega-Liegewiese

So wird die Liegewiese Mühlschüttel an der Oberen Alten Donau aussehen.

So wird die Liegewiese Mühlschüttel an der Oberen Alten Donau aussehen. ©Visualisierung

So wird die Liegewiese Mühlschüttel an der Oberen Alten Donau aussehen. ©Visualisierung

An der Oberen Alten Donau wird in den nächsten Jahren eine 25.000 Quadratmeter - gut sechs Fußballfelder - große Liegewiese eröffnet. Der erste Teil der "Liegewiese Mühlschüttel" soll dabei bereits diesen Sommer eingeweiht werden.

Die Stadt Wien öffnet stufenweise eine 25.000 Quadratmeter große Liegewiese an der Oberen Alten Donau. Bereits 2015 wurde der ArbeiterInnenstrand am rechten Ufer der Oberen Alten Donau eröffnet, 2016 die Strombucht am Dampfschiffhaufen.

Nun nimmt die Stadt Wien eine weitere insgesamt 25.000 m2 große Grünfläche am linken Ufer der Oberen Alten Donau in Angriff. Mit ihrer Größe von über sechs Fußballfeldern ist dies die größte Grünraumrückgabe der Stadt Wien an die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten. Schritt für Schritt entstehen auf den bisher verpachteten Grundstücken neue Liegewiesen mit kostenlosem Zugang für alle. Die ersten beiden Teilflächen mit rund 5.000 m2 können bereits diesen Sommer für die Besucher der Alten Donau freigegeben werden.

Bezirksvorsteher Georg Papai, Stadträtin Ulli Sima und Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 45 Gerald Loew ©MA 45

Kostenloser Wasserzugang an der Oberen Alten Donau

"Uns ist der kostenlose Wasserzugang für alle ein zentrales Anliegen", so die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima. Bezirksvorsteher Georg Papai freut sich über das neue Angebot: "Die Alte Donau ist ein wichtiges Naherholungsgebiet nicht nur für die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer, sondern für alle Menschen in unserer Stadt. Frei zugängliche Flächen am Wasser sind ein kostbares Gut. Mit diesem Projekt setzen wir ein Zeichen, dass wir in Floridsdorf mit diesem Erbe verantwortungsvoll umzugehen wissen."

Bisher verpachtete Grundstücke zurück an die Stadt Wien

Seit Jahrzehnten waren einige Grundstücke der Stadt Wien an der Oberen Alten Donau - angrenzend an den Mühlschüttelpark - verpachtet. Nach Ablauf der Pachtverträge im Jahr 2020 hat die Stadt diese nicht verlängert, der 21. Bezirk hat öffentliches Interesse an den Grundstücken bekundet. So wurden die Flächen nicht weiter an einige Wenige verpachtet, sondern werden nun der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Stadträtin Ulli Sima ©MA 45

Die Fachabteilung Wiener Gewässer, die als zuständige Fachabteilung die Flächen an den Wiener Gewässern betreut und gestaltet, wird die neu gewonnenen Flächen Schritt für Schritt übernehmen. Bereits in diesem Frühjahr hat sie begonnen, zwei bereits geräumte Grundstücke naturnah und sanft zu adaptieren. Zwei größere Wiesen mit 5.000 m2 können nun bereits ab Mitte Juli als neue zusätzliche Liegewiesen freigegeben werden.

Fläche wird eingeebnet und begrünt

Die Flächen wurden oberflächlich geebnet und begrünt. Bäume bieten Schatten, sogar einige Obstbäume wie Marillen und Kirschen stehen den BesucherInnen zur Verfügung! Trinkbrunnen sind bereits entlang der Promenade und im Mühlschüttel Park vorhanden, zusätzliche Mistkübel werden aufgestellt. Sobald alle Grundstücke an die Stadt Wien übergeben worden sind, wird das gesamte Areal von 25.000 m2 gestaltet und geöffnet.