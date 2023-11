Obduktion nach Absturz von Flieger am Kasberg angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Wels hat nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges am Kasberg (Oberösterreich) eine Obduktion angeordnet.

Landeskriminalamt OÖ übernahm Ermittlungen

Die einmotorige Maschine Rockwell Commander 112B ist am Samstag in Pribram in Tschechien gestartet und war auf den Weg nach Medulin in Istrien. Im Bereich des Kasbergs dürfte es zu Komplikationen während des Fluges gekommen sein. Der Unfallhergang müsse derzeit noch ermittelt werden, heißt es von der Polizei. Das Landeskriminalamt OÖ übernahm die Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten schlechte Wetterbedingungen mit Wind, einem Schneesturm und schlechte Sicht, weshalb derzeit vermutet wird, dass der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben könnte. Am Flugradar ist jedenfalls ein Zick-Zack-Kurs des Flugzeugs erkennbar.