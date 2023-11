Kleinflugzeug am Kasberg in OÖ abgestürzt: Schwierige Suche nach Überlebenden

Samstagmittag ist am Kasberg in Oberösterreich ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Suche nach Überlebenden gestaltet sich für die Einsatzkräfte aufgrund der winterlichen Verhältnisse schwierig.

Ein Kleinflugzeug ist Samstagmittag am Kasberg in Grünau im Almtal abgestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei wurde Wrackteile in der Nähe der Sepp-Huber-Hütte gefunden.