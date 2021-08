Rund zehn Jugendliche sollen auf den Obdachlosen am Wiener Praterstern eingeprügelt haben.

Rund zehn Jugendliche sollen auf den Obdachlosen am Wiener Praterstern eingeprügelt haben. ©APA/GEORG HOCHMUTH

Obdachloser am Wiener Praterstern von Jugendlichen verprügelt

Rund zehn Jugendliche sollen am Sonntagabend auf einen 31-jährigen Obdachlosen am Wiener Praterstern eingeprügelt haben. Der Mann musste in ein Spital gebracht werden.

Zeugen beobachteten, wie rund zehn Jugendliche am Wiener Praterstern auf einen Obdachlosen losgingen.

Jugendliche attackierten Obdachlosen am Wiener Praterstern

Der Mann fiel blutend zu Boden und wurde von den Angreifern geschlagen und getreten. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Venediger Au. Die alarmierten Polizisten konnten noch sieben Jugendliche anhalten, fünf von ihnen (Stbg.: Slowakei, Syrien, Russ. Föderation) im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden festgenommen.

Die fünf Jugendlichen sollen nach Zeugenaussagen und einer Videoauswertung an der Tat beteiligt gewesen sein.

Das Opfer, ein 31-jähriger Mann, wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht.