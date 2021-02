Obdachlosen am Wiener Westbahnhof mit Schlagring attackiert: Haftstrafe

Nach einer grundlosen Gewaltattacke auf einen Obdachlosen ist ein 17-Jähriger am Freitag am Wiener Landesgericht wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung verurteilt worden.

Der Bursch hatte am 29. August 2020 am Gelände am Westbahnhof den schlafenden Mann geweckt, nach Wodka gebeten und mit einem Schlagring auf diesen eingedroschen, als er keinen Alkohol bekam.