Nussdorfer Straße: 13-Jähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Montag erlitt ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall eine schwere Gehirnerschütterung und einen Schulterbruch. Er wurde ins Spital gebracht.

Am 16. September ereignete sich in der Nussdorfer Straße in Wien-Alsergrund gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger schwer verletzt wurde.

13-Jähriger wollte Nussdorfer Straße überqueren: Von Pkw erfasst

Nach ersten Erhebungen fuhr eine 59-Jährige am zweiten Fahrstreifen der Nussdorfer Straße (von der Viriotgasse kommend) in Richtung Gürtel. Ein 41-jähriger Fahrzeuglenker hatte am ersten Fahrstreifen sein Fahrzeug verkehrsbedingt angehalten, gleichzeitig überquerte ein 13-Jähriger die Fahrbahn zwischen geparkten und angehaltenen Fahrzeugen in Richtung Straßenbahnhaltestelle.