Nur zwei Millionen nahmen an Massentests teil

Zwei Millionen Österreicher ließen sich im Dezember bei den Massentests testen, Ziel der Regierung waren rund fünf Millionen Menschen. Für Verteidigungsministerin Tanner war es dennoch ein "erfolgreiches Großprojekt".

Belohnungen für Test angedacht

Denn es sei gelungen, mehrere tausend Infizierte zu lokalisieren, die ohne Massentest wohl nicht erfahren hätten, dass sie positiv sind. "Dadurch konnten weitere Ansteckungen und eine Verbreitung des Coronavirus in den Familien, am Arbeitsplatz, in den Schulen und bei der Polizei erfolgreich verhindert werden", so Tanner in einer Stellungnahme gegenüber der APA.