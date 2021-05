Nur wenig Andrang bei Matura-Ersatzterminen

Nur wenige Schüler dürften die neu eingerichteten Matura-Ersatztermine nutzen. Wer beim ersten Termin krank oder in Quarantäne war, kann die Prüfung nachholen.

Matura-Ersatztermin wegen Coronapandemie

Wegen eines Corona-Falls in unmittelbarer Umgebung in Quarantäne waren laut Zahlen des Ministeriums bei der Deutsch-Matura 26 Schüler, bei Mathe 20 und bei Englisch 13. Wegen eines positiven Corona-Tests fehlten in Deutsch 37, in Mathe 34 und in Englisch 17 - sollte sich der Test als falsch positiv herausstellen, können die Schüler trotzdem zum Ersatztermin antreten. Wegen sonstigen Erkrankungen verpassten 73 Schüler die Deutsch-Matura, 110 die Mathe- und 43 die Englisch-Klausur.