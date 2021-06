Nur ein einziger Corona-Todesfall am Donnerstag

Am heutigen Donnerstag wurden in Österreich nur ein einziger Corona-Toter gemeldet. Zuletzt war Ende September kein Coronavirus-Todesfall innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden.

Die von den verschiedenen Stellen in Österreich veröffentlichten Coronazahlen haben am Donnerstag einmal mehr für Verwirrung gesorgt. So hatte das Innenministerium zunächst keinen weiteren Todesfall in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Die Betrachtung der Bundesländerzahlen brachte jedoch zutage, dass es in der Steiermark eine Datenkorrektur gegeben hatte. Hier wurde minus ein Todesfall gemeldet. Wien wiederum meldete einen weiteren Toten seit Mittwoch.