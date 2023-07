NS-Devotionalien in Wohnung in Wien-Liesing entdeckt

In einer Wohnung in Wien-Liesing wurden Nazi-Devotionalien wie NS-Uniformteile und Dolche mit Gravur entdeckt. Ein langjähriger Bekannter hatte die Polizei zu dem Beschuldigten geführt.

Granaten und Schusswaffen, wie von einem Anzeiger zuvor angegeben, fanden sich bei dem von der Spezialeinheit Cobra unterstützten Einsatz keine. Den Anstoß zu der Amtshandlung hatte eine Anzeige eines Mannes gegeben, der dem Beschuldigten vorwarf, ihn bedroht zu haben. "Grund soll laut Opfer die Beziehung zu einer Frau gewesen sein", hieß es am Donnerstag.

Langjähriger Bekannter führte Polizei nach Bedrohung zu NS-Mann

Der Mann erstattete Mittwochabend in einer Ottakringer Polizeiinspektion Anzeige. Ein langjähriger Bekannter, österreichischer Staatsbürger und 44 Jahre alt, habe ihn bedroht. Zudem wisse er, "dass der Tatverdächtige im Besitz von NS-Devotionalien vor allem in Form von Uniformen, Handgranaten und vollautomatischen Waffen sei", so die Polizei.