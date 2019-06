NR-Wahl: Termin wird nächste Woche fixiert

Bereits seit längerem steht der 29. September als Neuwahl-Termin für die Nationalratswahl im Raum. Nächste Woche soll der Termin formal fixiert werden.

Der Termin für die Nationalratswahl wird kommenden Mittwoch formal fixiert. Mit diesem Tag (3. Juli) tritt der Neuwahlbeschluss in Kraft, danach kann die Regierung tätig werden: In der Ministerratssitzung wird sie per Verordnung den 29. September als Neuwahl-Termin festlegen. Ebenfalls am Mittwoch tagt dann noch der Hauptausschuss des Nationalrates, dessen Zustimmung es zur Verordnung braucht.