NR-Wahl: So viele Mitglieder hat die Bierpartei gewonnen

Die Bierpartei ist momentan intensiv damit beschäftigt, ihre organisatorische Präsenz über die Hauptstadt hinaus zu erweitern.

Anfang dieses Jahres verkündete der Gründer der Partei, Dominik Wlazny, seine Absicht, bei der Wahl zum Nationalrat anzutreten. Mit derzeit 8.500 Mitgliedern ist das Vorhaben, bis zum April etwa 20.000 Mitglieder zu gewinnen, nahezu halb erfüllt, sagte Thomas Schuster, ein Kandidat der Bierpartei, bei einem Auftaktevent in Salzburg am Dienstagabend, während Wlazny nicht anwesend war.

Kick-off-Veranstaltung von Bierpartei in Salzburg

Knapp 40 Interessierte waren zur Versammlung ins Salzburger Rockhouse gekommen. Sie sollen im Idealfall in den kommenden Monaten im Bundesland für die Bierpartei aktiv werden, Ideen einbringen und Stammtische auch abseits der großen Städte organisieren, "um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", so Schuster. "Wir stehen noch am Anfang. Aber wir wollen die Partei fit für die Bundesliga machen, ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Dazu braucht es Strukturen, Geld und Personal." Der Zuspruch sei immens, innerhalb kürzester Zeit habe man schon viel erreicht.