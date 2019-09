NR-Wahl: Rendi-Wagner im Social Web ganz vorne

Der Wahlkampf zur Nationalratswahl wird auch in allen Socia-Media-Kanälen ausgetragen. Im August konnte laut einer Analyse Rendi-Wagner (SPÖ) ihre Fans am meisten mobilisieren

Pamela Rendi-Wagner begeisterte anscheinend ihre Fans im August in den Social-Media-Kanälen. Aber auch bei den Werbeausgabe liegt die SPÖ weit vorne.Die August-Analyse von BuzzValue gibt detaillierte Einblicke.

Rendi-Wagner behauptet kann sich im Ranking durchsetzen

„Trotz leichtem Rückgang um rund 2,6% im Vergleich zum Vormonat, kann Rendi-Wagner auch im August die Spitze im Social Media-Ranking für sich behaupten“, leitet Markus Zimmer, Geschäftsführer von Buzzvalue, ein. So zählt die Bundesparteivorsitzende der SPÖ auf ihren Social Media-Seiten im August über 479.500 Reaktionen, Shares und Kommentare. Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt mit 278.600 (-15,8%) Interaktionen im August erneut nur den zweiten Platz im Rennen um die Fan-Interaktionen ein.

Der Spitzenkandidat der FPÖ, Norbert Hofer, kann zwar einen beachtlichen Zuwachs der Interaktionszahlen (200.900, +23,9%), verzeichnen, schafft es jedoch auch weiterhin nicht die früheren Sphären von HC Strache im Social Web zu erreichen. Die Spitzenkandidatin und die Spitzenkandidaten der anderen Parteien liegen auch im August auf Facebook & Co deutlich zurück. „Die August-Daten zeigen, dass hohe Fanzahlen weiterhin kein Garant für einen erfolgreichen Social Media-Wahlkampf sind. Viel wichtiger ist es, die eigenen Anhänger zur Interaktion zu bewegen. Dies gelingt auch im August Rendi-Wagner am besten“, erklärt Zimmer.

SPÖ auch bei Werbeausgaben weit vorne

Auch bei den Werbeausgaben liegt die SPÖ weit vorne. Um ihre Reichweite zu steigern, setzt die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, wie auch im Vormonat, wieder am meisten Budget ein. So gibt sie im August rund € 79.200 auf Facebook aus. Dies bedeutete einen nochmaligen Anstieg der Ausgaben um 6,7% im Vergleich zum Juli.

„Es ist davon auszugehen, dass die Parteien in den letzten vier Wochen vor der Wahl nochmals mehr Budget in den Social Media-Wahlkampf stecken werden, um so ihre Anhänger möglichst umfangreich für den Wahltag zu mobilisieren“, schließt Zimmer ab.