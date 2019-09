NR-Wahl: Rat für Forschung und Technologieentwicklung stellt Fragen

Vor der Nationalratswahl Ende September, ruft der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) sowie die Proponenten des Bildungsvolksbegehrens aus dem Jahr 2011 ihr Vorschläge in Erinnerung.

Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) sowie die Proponenten des Bildungsvolksbegehrens aus dem Jahr 2011 rufen vor der Nationalratswahl ihre Vorschläge und Forderungen in Erinnerung. In Briefen an die kandidierenden Parteien stellt der RFT Fragen zu Bildung, Forschung und Innovation, die Ex-Volksbegehrer werben unter anderem wieder für Ganztags- und gemeinsame Schule.