NR-Wahl: Parteien setzen auf nachhaltige Wahlgeschenke

Bei den Wahlgeschenken für die kommende Nationalratswahl wird es neben dem klassischen Kugelschreiber auch nachhaltige Wahlzuckerl geben.

SPÖ setzt auf Stoff-Beutel und Bleistifte



Mit "Pamtastic"-Beuteln aus Stoff dürfen diesmal die Unterstützer der SPÖ rennen. Geziert werden die Beutel, ebenso wie die Anstecker durch ein gezeichnetes Porträt von Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner. An Stelle der Plastik-Kugelschreiber setzen die Sozialdemokraten im momentanen Wahlkampf auf Bleistifte und Papier-Lineale für Schüler. Auch PEZ-Zuckerl und Sojabohnen werden verteilt.

FPÖ nennt Wahlgeschenk "Norbär"

Der Abgang von Heinz-Christian Strache ist bei der FPÖ nun auch in den Wahlgeschenken sichtbar. So hatte der Rücktritt die Umbenennung des kleinen blauen "HC-Bären" auf "Norbär" zu Folge. Dazu verteilen die Freiheitlichen ihre blauen Kugelschreiber sowie heimatbetonte Folder mit den Spitzenkandidaten Norbert Hofer und Herbert Kickl.

NEOS präsentieren einen bunten Wahlgeschenke-Mix

Die NEOS haben bei der diesjährigen Nationalratswahl einen bunten Mix an Präsenten zu verteilen. Mit Seifenblasen, Bierdeckeln und Kalendern möchte man alle Altersgruppen erreichen. Besonders setzt man aber auf Sommerartikel. Demnach gibt es pinke Wasserbälle, Kappen und faltbare Frisbees zu ergattern. Auch der Fokus auf Klimaschutzmaßnahme ist in den NEOS-Werbegeschenken wieder zu erkennen: Pflanzbare Bleistifte und Jutebeutel erinnern an frühere Geschenke der Grünen.