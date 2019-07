NR-Wahl ohne Liste Jetzt-Abgeordnete

Da sie von Anfang an nur für eine Legislaturperiode angetreten seien, gaben Bruno Rossmann, Wolfgang Zinggl und Alfred Noll von der Liste Jetzt bekannt, bei der kommenden NR-Wahl nicht mehr dabei zu sein.

Die drei Parlamentarier erklärten, dass sie für die kommende Nationalratswahl als Kandidaten nicht mehr zur Verfügung stehen. "Wir sind von Anfang an nur für diese Legislaturperiode angetreten, haben das klubintern auch immer wieder betont und mit dem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode endet auch unsere Tätigkeit", erklärten sie in der Aussendung. Die parlamentarische Arbeit werden sie "bis zum Ende der Legislaturperiode engagiert weiter führen", hieß es.

Auch Abgeordnete Cox tritt nicht mehr an

Auch die JETZT-Sprecherin für Bildung, Digitalisierung und Gleichbehandlung, Stephanie Cox, wird bei der Nationalratswahl 2019 nicht antreten. "Ich will zurück zu meinen Wurzeln, zurück in die Welt des Unternehmertums", sagte Cox in einer Aussendung am Dienstagnachmittag.