NR-Wahl: NEOS starten mit öffentlichen Vorwahlen

Am Montag starten die NEOS ihren mehrstufigen Prozess, für die Listenerstellung für die Nationalratswahl.

Ab Montagmittag können alle Menschen in Österreich den rund 140 Kandidatinnen und Kandidaten, die um einen Platz kämpfen, im Rahmen des Online-Dialoges Fragen stellen. Erst am Samstag hatte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger angekündigt, als Spitzenkandidatin zur Verfügung zu stehen. Die öffentlichen Vorwahlen beginnen dann nach Ostern.

Online-Dialog mit den Kandiaten

Wer für die NEOS bei der Nationalratswahl antritt und auf welchem Listenplatz, wird wieder in einem dreistufigen Verfahren entschieden. Nach dem Online-Dialog mit den Kandidatinnen und Kandidaten, der bis 3. April unter vorwahl.neos.eu läuft, können die registrierten Bürgerinnen und Bürger von 4. bis 13. April ihre Stimme abgeben. Danach ist am 15. April der Erweiterte Vorstand am Wort, bevor die Liste bei einer Bundesmitgliederversammlung am 20. April in Graz fixiert wird.