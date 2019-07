NR-Wahl: Lorenz-Dittelbacher und Thür leiten ORF-TV-Duelle

Am 4., 11. und 18. September finden jeweils um 20.15 Uhr insgesamt 15 TV-Duelle im ORF statt. Geleitet werden diese von Lou Lorenz-Dittelbacher und Martin Thür.

Die TV-Konfrontationen im Vorfeld der Nationalratswahl im ORF finden heuer im Rahmen eines neuen Formats statt: Am 4., 11. und 18. September stehen in der Sendung "Wahl 19 - die Duelle" jeweils um 20.15 Uhr insgesamt 15 TV-Duelle (nach dem Prinzip jeder gegen jeden in einer Länge von je 20 Minuten) auf dem Programm, mit Analysen im Studio und Schaltungen zu Experten in den Bundesländern.