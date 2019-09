NR-Wahl: Kleinparteien KPÖ und "Wandel" bei vielen Themen weitgehend einig

Kleinparteien wie KPÖ oder "Wandel" sind sich in einigen Themen weitgehen einig. Beide beteuerten, lediglich auf Kleinspenden angewiesen zu sein.

Kaum große inhaltliche Unterschiede auszumachen sind bei den linken Kleinparteien, die bei der Nationalratswahl österreichweit kandidieren. So zeigten sich die Spitzenkandidaten von KPÖ, Ivo Hajnal, und "Wandel", Fayad Mulla, bei einer Live-Diskussion am Sonntag auf ORF2 bei Themen wie Wohnen und Arbeit weitgehend einig. Beide beteuerten, lediglich auf Kleinspenden angewiesen zu sein.

Meinungsforscher geben Kleinparteien nur minimale Chance

Eine Plattform für unterschiedliche Menschen mit gemeinsamem Wertekanon soll das Wahlbündnis aus KPÖ PLUS, Alternative Listen, Linke und Unabhängige sein. "Wir haben schon viel erlebt", demonstrierte Spitzenkandidat Hajnal Optimismus für den Wahlausgang. Vielleicht werde es auch Überraschungen geben. So oder so, die Zusammenarbeit solle auch über den Wahltag hinaus fortgesetzt werden, kündigte der in der Schweiz geborene Österreicher an.