NR-Wahl: Kickl wird Spitzenkandidat der FPÖ NÖ

Ex-Innenminister Herbert Kickl wurde von der FPÖ Niederösterreich als Spitzenkandidat für die NR-Wahl im Herbst nominiert. Das Thema Sicherheit wird eine der Kernkompetenzen der Partei im Wahlkampf sein.

Herbert Kickl geht als Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich in die Nationalratswahl im Herbst. Er freue sich auf die Auseinandersetzung, sagte der frühere Innenminister am Mittwoch in einer Pressekonferenz in St. Pölten.