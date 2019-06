NR-Wahl: Diese Koalitionen sind für die Politiker vorstellbar

Für Hofer ist nach der Neuwahl eine erneute ÖVP-FPÖ-Koalition wieder vorstellbar. Für Werner Kogler kommt derzeit eine ÖVP-Grüne-Koalition noch nicht in Frage.

Die Entscheidung, ob der wegen des Ibiza-Videos zurückgetretene Strache nächstes Jahr bei der Wien-Wahl Spitzenkandidat wird, müsse nach der Aufklärung "rund um das Video" getroffen werden. Aber es gebe "nichts, wo ich gesagt hätte 'Nein, es ist in Zukunft überhaupt nichts möglich' ", sagte Hofer.

Hofer: ÖVP und FPÖ könnten "versuchen, den guten Weg wieder fortzusetzen"

In der Frage der nächsten Regierung geht er davon aus, dass die ÖVP mit den NEOS oder vielleicht den Grünen zusammengeht, wenn es solche Mehrheiten gibt. Andernfalls wäre eine Dreiervariante wohl "sehr wackelig", Schwarz-Rot schwer vorstellbar - aber ÖVP und FPÖ könnten "versuchen, den guten Weg, den man begonnen hat, wieder fortzusetzen".

Sehr entschieden trat Hofer dem Vorhalt entgegen, er hätte sich als Minister "am rechten Rand" der Partei stehende Mitarbeiter (wie Rene Schimanek oder Herwig Götschober) ins Kabinett geholt. Natürlich habe er die Posten nicht mit Leuten "aus der KPÖ" besetzt. Keiner der Genannten sei verurteilt oder angeklagt worden, es würden "Dinge in den Raum gestellt" - und "da müssen sich Menschen jahrzehntelang mit alten Fotos herumschlagen, weil sie mit irgendwem auf einem Foto waren", antwortete er recht scharf. Und wies entschieden zurück, dass der NS-Luftwaffenoffizier Walter Nowotny ein "Naziheld" gewesen sei: Dieser sei "Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg" gewesen, und er würde gerne sehen, wie jene wirklich gehandelt hätten, die heute sagen, sie hätten damals desertiert.

Hofer distanziert sich vom Nationalsozialismus

Hofer beklagte, dass "bei jeder Wahl die Nazikeule ausgepackt" werde - um sich dann aber vom Nationalsozialismus zu distanzieren: "Das war eine fürchterliche Zeit, diese Menschen waren Bestien, Hitler war ein Wahnsinniger und eine Bestie", sagte Hofer, man müsse "alles tun, damit so etwas nicht mehr passiert". Einer Person vorzuwerfen, sie wäre ein Nazi sei "die schlimmste Beleidigung", die man einem Menschen antun könne. Denn "das waren Massenmörder", legte er nach.

Schwarz-Grün für Kogler "momentan völlig unvorstellbar"

Kooperation mit Liste JETZT: Kogler blieb vage

Was eine mögliche Kooperation mit der Abspaltung Liste JETZT angeht, blieb Kogler vage. Zunächst müsse sich die Gruppierung in dieser Sache überhaupt einigen. Mit Listengründer Peter Pilz hat Kogler in der Angelegenheit zumindest bisher kein Gespräch geführt. Ob ein solches folgen könnte, ließ der Grüne Bundessprecher offen.