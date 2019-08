NR-Wahl: Die Aufgaben der Wahlbehörden

Um eine Wahl zu leiten und durchzuführen, benötigt es in Österreich eine eigene Wahlbehörde. Welche Aufgaben diese haben und wie sie funktionieren, erfahren Sie hier.

In Österreich ist für die Leitung und Durchführung eine eigene Behörde zuständig - die Wahlbehörde. Da auch jedes Wahllokal als Wahlbehörde gilt, ist deren Zahl sehr groß. In Österreich gibt es rund 12.400 Wahlbehörden - auf Ebene der Wahlsprengel, Gemeinden, Bezirke, Länder und im Bund. Vor jeder Nationalratswahl werden diese neu gebildet und besorgen dann auch andere Wahlen und Abstimmungen.

Wahlbehörden: Bestand und Aufgaben in Österreich

Jede Wahlbehörde hat ihre eigenen Aufgaben. Die im Innenministerium angesiedelte Bundeswahlbehörde steht an der Spitze. Diese führt die Oberaufsicht über alle anderen Wahlbehörden. Sie nimmt bei der NR-Wahl die Bundeswahlvorschläge entgegen. Außerdem überprüft sie die Landeswahlvorschläge hinsichtlich (verbotener) Doppelkandidaturen. Am Wahlsonntag werden von der Bundeswahlbehörde zentral die Ergebnisse ermittelt, die Mandate verteilt und das vorläufige Endergebnis gestellt. Schließlich wird von ihr auch das endgültige Endergebnis festgestellt.

Neun Landeswahlbehörden für Stimmzettel zuständig

Für die Stimmzettel sind die neun Landeswahlbehörden zuständig. Von der Landeswahlbehörde werden die Landeswahlvorschläge entgegengenommen, überprüft und über die Reihenfolge und Bezeichnung entschieden. Dann lassen sie die Stimmzettel drucken. Am Wahlsonntag werden die Wahlkarten von den Landeswahlbehörden ausgezählt und an die Bundeswahlbehörde weitergeleitet.

Am Montag nach der Wahl werden von den Landeswahlbehörden die Briefwahl-Ergebnisse gesammelt und ebenfalls weitergeleitet. Am Donnerstag nach der Wahl zählen die Landeswahlbehörden die Wahlkarten und (am Sonntag abgegebene) Briefwahlstimmen aus fremden Regionalwahlkreisen selbst aus.