NR-Wahl: Bures fordert von Kurz Wiederherstellung des Vertrauens

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures stellt sich voll und ganz hinter Spitzenkandidaten Pamela Rendi-Wagner und fordert ÖVP-Obmann Sebastian Kurz auf, das Vertrauen wieder herzustellen.

Doris Bures steht hinter Pamela Rendi-Wagner

Doris Bures zeigte sich überzeugt, dass Rendi-Wagner "die Richtige, zur richtigen Zeit am richtigen Platz" sei. Unabhängig vom Wahlergebnis ist für Bures klar, dass die SPÖ für die nächsten Jahre mit Rendi-Wagner "gut aufgestellt" ist. Sie sei zwar überzeugt von einem guten Wahlergebnis, sollte ein solches aber doch nicht eintreten, dann wäre es "das Allerletzte, sich an der Vorsitzenden abzuputzen. Das kommt überhaupt nicht in Frage." Rendi-Wagner habe als erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie einen schwierigen Start gehabt, unter schwierigsten Voraussetzungen habe sie alle Hürden genommen. Deshalb habe sie "ihre größte Bewunderung", sagte Bures.

Den Wahlkampf sowohl der SPÖ als auch von Rendi-Wagner selbst verteidigte die Zweite Nationalratspräsidentin. Dass es in einer so großen Bewegung in Nuancen unterschiedliche Aussagen gebe, sei normal, in den Grundwerten gebe es aber keinen Dissens. Und eine Message Control wie in der ÖVP wünsche sie sich nicht, betonte Bures. Auch die jüngste Attacke Rendi-Wagners gegen Kurz in der letzten TV-Konfrontation verteidigte Bures. Wenn Rendi-Wagner sagt, sie habe gehört, dass Kurz seinem Pressesprecher gebeten habe, Medien über den Fieberschub von FPÖ-Obmann Norbert Hofer zu informieren, dann sei das "sicher so gewesen". Bures glaubt, dass sich Kurz "in der Opferrolle" sehen wolle.