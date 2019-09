NR-Wahl 2019: Stimmabgabe für Menschen mit Behinderung

Auch für Menschen mit Behinderung gibt es Unterstützung und Hilfe, um ihre Stimmabgabe zur Nationalratswahl zu sichern. Egal ob barrierefrei, Videos oder Schablonen, Informationen dazu erhalten Sie online oder telefonsich.

Über 800 Wahllokale werden in Wien bei der NR-Wahl barrierefrei eingerichtet. Zusätzlich werden sie auch mit Rollstuhl-Wahlzellen ausgestattet. Online oder telefonisch unter Tel.: 01/50 255 können alle Standorte der barrierefrei zugänglichen Wahllokale in Erfahrung gebracht werden.

Barrierefrei zugänglich bedeutet:

Wer am Wahltag seine Stimme nicht abgeben kann, kann vorab bereits eine Wahlkarte beantragen. Die Wahlkarte muss dafür beim zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes beantragt werden.

Mobile Wahlkommission

Die Briefwahl wäre eine weitere Möglichkeit zur Stimmabgabe. Die Wahlkarte muss spätestens am Wahltag 17 Uhr per Post, Botin oder durch persönliche Abgabe bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen.

Stimmzettel-Schablonen für blinde und sehbehinderte Personen

Für blinde und sehbehinderte Personen stehen als Ausfüllhilfe für den Stimmzettel in jedem Wiener Wahllokal Stimmzettel-Schablonen zur Verfügung. Wer an der Briefwahl teilnehmen möchte, kann eine Stimmzettel-Schablone bei der Magistratsabteilung 62, 1082 Wien, Lerchenfelder Straße 4, Tel.: 01/4000-89404, E-Mail: wahl@ma62.wien.gv.at oder online unter www.wahlen.wien.at anfordern. Blinde und sehbehinderte Personen können natürlich einen Rehabilitations- oder Blindenführhund bis in die Wahlzelle mitnehmen.