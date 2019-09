NR-Wahl 2019: Rund 952.000 Stimmen müssen noch ausgezählt werden

Ab 9 Uhr werden am Montag noch die Briefwahlstimmen augezählt. Rund 952.000 Wähler haben sich nämlich für die Briefwahl oder Wahlkarte entschieden.

Heute, Montag, ab 9.00 Uhr zählen die 112 Bezirkswahlbehörden noch einen beträchtlichen Teil an Stimmen für die Nationalratswahl aus. Denn rund 952.000 Wählern haben ihre Stimme nicht am Sonntag in die Urne geworfen, sondern sie per Briefwahl oder Wahlkarte abgegeben. Sie werden noch Mandate verschieben - von der ÖVP zu den Grünen, vielleicht auch von der FPÖ zu NEOS, prognostizieren die Hochrechner.