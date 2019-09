NR-Wahl 2019: In Wien wurden 266.150 Wahlkarten ausgestellt

Wie die Stadt am Donnerstag bekannt gab, wurden in Wien für die Nationalratswahl 2019 266.150 Wahlkarten ausgestellt.

Bei der Nationalratswahl 2019 wurde ein neuer Wahlkarten-Rekord aufgestellt. Alleine in Wien wurden insgesamt 266.150 Wahlkarten beantragt, wie die Stadt Wien am Freitag bekanntgab. Im Vergleich zur NR-Wahl im Jahr 2017 ist das ein Plus von fast 30 Prozent.

Eingeschrieben versendete Wahlkarten, die vom Antragssteller bis zum letzten Schließen der Postämter und Postpartner vor dem Wahlsonntag nicht abgeholt wurden, werden von der Post den Wahlreferaten des jeweiligen Zustellbezirkes übergeben. Damit ist auch für diejenigen Wähler, die ihre Wahlkarte nicht rechtzeitig von der Post abholen konnten, die Teilnahme an der Wahl noch möglich. Sie müssen dazu nur ihre Wahlkarte im Wahlreferat des Zustellbezirkes abholen. Das ist auch noch am Wahltag bis 17 Uhr möglich.

Neuer Rekord: Erstmals eine Million Wahlkarten

Österreichweit wurden erstmals mehr als eine Million Wahlkarten - 1,070.933 laut Innenministerium - ausgestellt. Bei ähnlicher Beteiligung und Rücklauf wird fast ein Fünftel der Stimmen - rund 950.000 - im Sonntagabend verkündeten vorläufigen Ergebnis fehlen. Denn die Briefwahl wird erst am Montag ausgezählt, sonstige Wahlkartenstimmen am Donnerstag.

61.184 Auslands-Wahlkarten beantragt

Vergleichsweise schwach gestiegen ist die Zahl der Wahlkarten, die die Gemeindewahlbehörden ins Ausland geschickt haben: 61.184 sind es heuer, um nur 3,2 Prozent mehr als 2017. Damals war das Interesse der Auslandsösterreicher, an den Wahlen in der Heimat teilzunehmen, nach einem starkem Anstieg bei der Bundespräsidentenwahl allerdings noch einmal kräftig gewachsen.

Interesse an Briefwahl angestiegen

Damit stieg auch das Gewicht der Briefwähler für das Ergebnis: 2008 wurden noch mehr als 91 Prozent der Stimmen am Sonntag in die Wahlurnen geworfen. Aber die Möglichkeit, die Stimme schon vor dem Sonntag am Postweg oder bei der Bezirkswahlbehörde ab- oder einem "Boten" mitzugeben, fand immer mehr Anhänger: Der Anteil der Brief- und Wahlkartenwähler wuchs beständig - von 12 Prozent im Jahr 2013 über fast 16 Prozent vor zwei Jahren, und heuer wird an der 20er-Marke gekratzt.