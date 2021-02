Novomatic-Chef Graf: Kein Kontakt zu Kurz oder Blümel

Novomatic-Eigentümer Johann Graf soll keinen Kontakt zu Kurz oder Blümel unterhalten haben. Sein Kalendereintrag "Treffen Kurz" soll offenbar eine Namensverwechslung gewesen sein.

Kalendereintrag von Novomatic-Chef Graf falsch interpretiert?

Auch das Kanzleramt hielt am Freitag fest, dass es das Treffen zwischen Kurz und Graf am 25. Juli 2017 nicht gab. Zudem betonte ein Sprecher, dass der Kanzler in "keinem Verwandtschaftsverhältnis" zu der gleichnamigen Aufsichtsrätin steht.

Die WKStA begründet ihren Verdacht und die damit verbundene Hausdurchsuchung unter anderem damit, dass Blümel angeblich durch Intervention des damaligen Novomatic-Geschäftsführers Harald Neumann ein Treffen zwischen Kurz und Novomatic-Chef Graf herbeigeführt habe. Neben dem Kalendereintrag sieht die WKStA eine SMS Neumanns an den heutigen Finanzminister vom 10. Juli 2017 als Beleg. Darin bittet Neumann Blümel um einen Termin beim damaligen Außenminister und im Wahlkampf stehenden ÖVP-Chef Kurz, um über eine Parteispende sowie um Unterstützung "bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben", zu sprechen.

Novomatic: Auch ohne offizielle Spenden großzügig

In den offiziellen Spendenlisten scheint die Novomatic nicht auf, dennoch gilt der niederösterreichische Glücksspielkonzern als großzügiger Unterstützer der Parteien. Anhaltspunkte dafür lieferte zuletzt auch der Untersuchungsausschuss zur Ibiza- und Casinos-Affäre. Da waren Geldflüsse aus der Novomatic in das Umfeld der ÖVP bzw. deren Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka gleich mehrmals Thema.

Der aktuellste derzeit verfügbare ÖVP-Rechenschaftsbericht weist für 2018 Spendeneinnahmen von 2,6 Mio. Euro aus, dazu kommt eine gute halbe Million Euro (540.303,17) aus Sponsoring und Inseraten. Damals durften die Parteien noch Spenden in beliebiger Höhe annehmen, solange eine Offenlegung im Rechenschaftsbericht erfolgte. Tatsächlich zählte die Novomatic aber - wie von Finanzminister Gernot Blümel am Donnerstag festgehalten - weder zu den Spendern der ÖVP, noch zu Sponsoren und Inserenten.

Unterstützungen im Umfeld Sobotkas

Für besonderes Aufsehen sorgte die Unterstützung für das Umfeld von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: So übernahm die Novomatic Kosten für eine Veranstaltung des von Sobotka geführten niederösterreichischen ÖAAB, sponserte das von ihm dirigierte Kammerorchester Waidhofen an der Ybbs und inserierte in der Zeitschrift des "Alois Mock Instituts". Präsident des Instituts ist ebenfalls Sobotka. Und im Ausschuss musste er einräumen, dass zumindest indirekt Geld von diesem Institut an den NÖAAB weitergeflossen ist - und zwar wiederum über Inserate im Magazin "Arbeiten für Niederösterreich" des ÖVP-Arbeitnehmerbundes.