November brachte Wien 20 Prozent Radfahr-Plus

Im Lockdown-Monat November waren mehr Menschen mit dem Fahrrad in Wien unterwegs. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Verkehrsclubs Österreich hervor.

Insgesamt wurden bei neun der Zähleinrichtungen Rekordwerte verzeichnet, hieß es am Dienstag. Am Donaukanal gab es sogar eine Verdoppelung. Einzig bei der Zählstelle Operngasse, die bei der Technischen Universität Wien liegt, ist auch im November die Zahl der Radfahrenden zurückgegangen. An diesem Abschnitt macht sich laut VCÖ das universitäre Distance Learning und der fehlende Präsenzunterricht stark bemerkbar.