Nova Rock Encore kann nur eine Corona-Infektion zugeordnet werden

Die Veranstalter des Nova Rock Encore haben nach der Veranstaltung in Niederösterreich Bilanz gezogen. Demnach kam es zu einer Ansteckung mit Corona, die - dem Contact Tracing zu Folge - dem Event zugeschrieben werden kann.

Zudem gab es zwei positive PCR-Tests im Vorfeld, weshalb diese Besucher am Festival nicht teilnehmen konnten, hieß es am Freitag in einer Aussendung.