Nova Rock 2019: Hitze sorgt für mehrere Einsätze

Die heißen Temperaturen machen nicht nur den Bands sondern auch den Besuchern am Nova Rock zu schaffen. Die Einsatzkräfte berichteten bereits von ersten Einsätzen aufgrund von Kreislaufschwächen. Tipp: Viel Wasser trinken und Kopfbedeckung nicht vergessen.

Nicht nur die Bands, auch die Sonne heizt den Festivalbesuchern beim Nova Rock in Nickelsdorf an diesem Wochenende ein. Bei manchen Festivalbesuchern führte dies zu Kreislaufproblemen, der Großteil hatte sich jedoch auf Sonne und Hitze gut vorbereitet, hieß es am Samstag von den Einsatzkräften.