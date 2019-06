Nova Rock 2019 hat begonnen: Reibungslose Anreise und Musikmischung zum Auftakt

Am Donnerstag startete das Nova Rock Festival 2019 bei strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze. Bis Sonntag werden rund 200.000 Besucher erwartet.

Nova Rock-Anreise verlief bisher reibungslos

Noch einige Musik-Highlights am Freitag

Der erste Festivaltag wird für die Musikfans noch einige Highlights parat halten: So sind zu später Stunde die Punker Sum 41, die am 19. Juli ein neues Album ("Order in Decline") veröffentlichen wird, ebenso angesagt wie die US-Metalband Slipknot. Die stets in Masken auftretende Gruppe um Sänger und Aushängeschild Corey Taylor wird ebenfalls neues Material vorstellen, kommt Studioalbum Nummer sechs "We Are Not Your Kind" doch Anfang August auf den Markt.