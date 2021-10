Notkaiserschnitt bei Covid-Patientin: Frau im Koma

Der Zustand einer hochschwangeren, mit Coorna infizierten Frau verschlechtere sich rapide, weshalb ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden musste.

Vor einigen Tagen ist eine hochschwangere, mit dem Coronavirus infizierte Frau ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert worden. Ihr Zustand verschlechterte sich rapide, wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Mittwoch-Ausgabe berichtet. Am Montag entschlossen sich die Ärzte, das Baby per Notkaiserschnitt zur Welt zu bringen. Das Baby ist stabil, die Frau weiterhin im künstlichen Tiefschlaf.