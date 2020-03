Notflüge brachten bereits 5.300 Urlauber zurück

Mittlerweile konnte bereits rund 5.300 heimischen Urlaubern bei der Rückreise geholfen werden, weitere Notflüge werden folgen.

Am Freitag startet ein Notflug aus Peru, der Samstagfrüh in Wien landen wird, wie das Außenamt auf APA-Nachfrage mitteile. Demnach sollen an Bord der Maschine auch Staatsbürger anderer Nationalitäten sein.