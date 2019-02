NORDSEE am Wiener Naschmarkt: Heringssalat für schwerkranke Kinder verkauft

Gestern genossen die Gäste der NORDSEE Filiale am Wiener Naschmarkt einen Service der besonderen Art: Hinter der Theke standen Schauspieler Alfons Haider und der renommierte Kinderarzt Arnold Pollak.

Sie verkauften dabei gemeinsam mit Alexander Pietsch, Geschäftsführer von NORDSEE Österreich, die NORDSEE Heringssalate. Der gesamte Tagesumsatz der Filiale am Naschmarkt in Höhe von 4.000,- Euro kommt dem Verein „Unser Kind“ zu Gute.

Charity mit Tradition

Der Charity-Heringsschmaus zu Gunsten eines guten Zwecks hat bei NORDSEE Tradition: Schon das fünfte Jahr in Folge kommt der erzielte Tageserlös der Filiale am Naschmarkt einem karitativen Zweck zu Gute. Mit der diesjährigen Spende unterstützt NORDSEE wie schon im Jahr 2018 den Verein “Unser Kind” dabei, Kinder in Grenzsituationen zu betreuen und Langzeitschäden nach lebensbedrohlichen Erkrankungen zu verhindern.