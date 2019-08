"NORD_light" in Wien: Erstes Obdachlosenzentrum nördlich der Donau

In Wien wurde ein weiteres Tageszentrum für Obdachlose eröffnet. Bis zu 70 Menschen können tagsüber dort die Zeit verbringen und sich stärken.

Mit "NORD_light" gibt es in Wien nun ein weiteres Tageszentrum für Obdachlose. Die von der Volkshilfe betriebene Einrichtung bietet bis zu 70 Menschen Platz, um sich tagsüber auszuruhen oder sich mit Essen und Trinken zu stärken. Es handelt sich dabei um das erste Notquartier in der Bundeshauptstadt, das nördlich der Donau angesiedelt ist.

Wien-Donaustadt: Tageszentrum für Obdachlose eröffnet

In den meisten Städten sei Wohnungslosenhilfe eine sicherheitspolizeiliche Maßnahme, sagte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstagnachmittag bei der offiziellen Eröffnung: "Menschen, die das Stadtbild trüben, werden entfernt." Wien gehe hier einen anderen Weg - denn: "Niemand beschließt von heute auf morgen: Ich mach jetzt einen auf obdachlos und geh' den Leuten damit auf die Nerven", betonte der Ressortchef. Hinter Obdachlosigkeit stünden Schicksalsschläge, deshalb brauche es Unterstützungssysteme in der ganzen Stadt.