Norbert Hofer sprach mit Van der Bellen über Opposition

Am Mittwoch empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Sebastian Kurz (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) auch FP-Obmann Norbert Hofer.

Man habe sich "ein bisschen über die innenpolitische Situation" unterhalten, sagte Hofer danach. Er habe Van der Bellen mitgeteilt, dass sich die FPÖ auf die Opposition vorbereite, so der Parteichef. Eine Hintertür ließ er sich aber offen.

Hofer spricht weiter von der Opposition

Natürlich sei auch die Frage der Regierungsbildung erörtert worden, so Hofer nach dem Treffen in der Hofburg. Er wiederholte, dass die FPÖ das Wahlergebnis nicht als Auftrag für eine Regierungsbeteiligung sehe. Das habe er Van der Bellen auch so mitgeteilt. Seine Partei möchte die Zeit nutzen, um sich neu aufzustellen und gute Oppositionsarbeit zu leisten, sagte Hofer.