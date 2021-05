Nomadland - Kritik und Trailer zum Film

"Nomadland" erzählt die Geschichte von Fern, die nach der Rezession 2008 alles verloren und daraufhin ihre Sachen gepackt hat. Sie bricht in ihrem Van auf, um ein Leben außerhalb der klassischen US-Gesellschaft zu führen und als moderne Nomadin von einem Campingplatz zum nächsten zu fahren.

Ruhig, mit großen Bildern und differenzierter Emotionalität zeichnet Regisseurin Chloe Zhao in "Nomadland" das Porträt einer Frau, die ihre Gesellschaft hinter sich lässt und ein modernes Nomadenleben im 21. Jahrhundert führt - teils aus Not, teils auf der Suche nach Freiheit. Oscarpreisträgerin Frances McDormand ist diese Fern, eine gütige, offene Person, die doch stets bei sich bleibt. In Venedig und bei den Oscars gab es dafür die Hauptpreise. Ab Donnerstag im Kino.