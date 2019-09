NÖ: Zwei junge Lenker bei Zusammenstoß verletzt

Am Samstag ist ein 17-jähriger Lenker in Niederösterreich auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Lenker und ein 21-jähriger Lenker eines anderen Fahrzeugs wurden dabei verletzt.

Ein 17-jähriger Lenker ist am Samstag auf der B39 in Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten-Land) auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto kollidierte laut Polizei seitlich mit dem Wagen einer 33-Jährigen und stieß dann frontal mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen. Der 17-Jährige wurde schwer, der 21-Jährige leicht verletzt. Beide wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.