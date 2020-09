NÖ: Zwei Corona-Cluster haben sich ausgeweitet

Zwei Corona-Cluster haben sich in Niederösterreich ausgeweitet. Nach einem Dämmerschoppen und einer Hochzeit im Bezirk Zwettl gibt es 31 Infizierte.

In Niederösterreich haben sich zwei Corona-Cluster auch am Mittwoch ausgeweitet. Um einen Dämmerschoppen plus eine Hochzeit in einem Wirtshaus im Bezirk Zwettl liegt die Zahl der Infizierten nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mittlerweile bei 31. In Verbindung mit einem Kremser Nachtlokal gibt es demnach inzwischen 15 positive Tests.