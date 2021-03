NÖ: Zahlreiche Zurückweisungen bei Ausreisekontrollen

Am ersten Tag der Corona-bedingten Ausreisekontrollen sind in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt-Land 425 Zurückweisungen erfolgt.

Der Löwenanteil davon entfiel am Donnerstag laut Landespolizeidirektion Niederösterreich mit 407 auf den Bezirk Neunkirchen. Kontrolliert wurden in den beiden Hochinzidenzgebieten in Summe etwa 4.600 Personen, 3.600 davon im Bezirk Neunkirchen. Anzeigen gab es keine, Sanktionen sind erst ab (dem heutigen) Freitag vorgesehen.