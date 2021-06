NÖ: Zahl der positiven getesteten Schülern sinkt

In Niederösterreich ist die Zahl der positiv getesteten Schüler etwas zurückgegangen. Die Teststrategie an Schulen laufe insgesamt gut.

Die Zahlen der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich sind auf einem relativ niedrigen Niveau und sinken leicht. So waren es laut einer Aussendung vom Freitag in dieser Woche 63 Mädchen und Burschen sowie acht Lehrerinnen und Lehrer bzw. Verwaltungspersonal. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras appellierten indes, von den Impfangeboten Gebrauch zu machen.