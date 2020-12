NÖ: Wintersportgebiete bereiten sich auf Weihnachtsferien vor

Niederösterreichs Wintersportregionen fühlen sich vorbereitet, wenn am Heiligen Abend bzw. mit dem Beginn der Weihnachtsferien die Saison eröffnet werden darf.

"Ich bin sehr froh, dass wir dem Druck aus halb Europa, unsere Skigebiete zu schließen, nicht nachgegeben haben", sagte Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz. In Zeiten von Corona müsse jedoch klar sein, "dass unsere Pisten unter internationaler Beobachtung stehen".