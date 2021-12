NÖ will Gurgeltest-Angebot erweitern: Abholzeiten 3x täglich

In Niederösterreich ist der anfängliche Ansturm auf die PCR-Gurgeltests abgeflaut. Das Land will das Angebot deshalb weiter ausbauen.

PCR-Tests werden in NÖ 3x täglich abgeholt

So werden die Proben künftig dreimal täglich von den Abgabestandorten abgeholt. Außerdem können sie in 15 Spar-Express-Filialen auch an Sonn- und Feiertagen abgegeben werden, sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntag.