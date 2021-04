NÖ: Weitere Termine für Pädagogen freigeschaltet

In Niederösterreich wurden am Freitag weitere Impf-Termine für Pädagogen freigeschaltet. Die Injektionen sind ab Mitte April vorgesehen.

In Niederösterreich sind am Freitag weitere Corona-Impftermine für Pädagogen und andere im Bildungsbereich tätige Personen freigeschaltet worden. Die Online-Anmeldung bezieht sich laut einer Aussendung auf Zeit-Slots ab Mitte April. Eine hohe Zahl an Registrierungen wurde erwartet. Bereits zu Jahresbeginn waren 10.500 Pädagogen immunisiert worden, blickten die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) zurück.