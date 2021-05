NÖ: Voraussage sieht Minus bei Marchfeldspargel

"Wir müssen schauen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen", erklärt der Obmann des Vereins Marchfeldspargel. Beim Marchfeldspargel g.g.A. wird ein Minus vorausgesagt.

Die kühle Witterung schmälert die diesjährige Spargel-Ernte. Werner Magoschitz, Obmann des Vereins Marchfeldspargel, erwartet heuer um 35 bis 40 Prozent weniger Menge im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr. Nach einem kühlen April und Mai mit entsprechend geringerer Ernte "kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das noch aufholen werden", meinte Magoschitz am Dienstag im Gespräch mit der APA. Der Bedarf an heimischer Ware könne nicht gedeckt werden.

Spargel hat Wärme gern

Seit dem Erntestart Anfang April herrschen überwiegend niedrige Temperaturen, die dem wärmeliebenden Spargel zusetzen. "Diese Saison wird keine gute, das kann man schon mit Sicherheit sagen. Wir müssen schauen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen", meinte der Vereinsobmann. Bei Wärme sei der grüne Spargel heuer 15 Zentimeter an einem Tag gewachsen, berichtete Magoschitz, der einen Betrieb in Mannsdorf an der Donau (Bezirk Gänserndorf) führt. An kalten Tagen sind es dagegen nur einige Millimeter.