NÖ: Unter 100 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

In Niederösterreich sind am Mittwoch 99 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. 49 Erkrankte mussten auf Intensivstationen behandelt werden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um zwei auf 1.786 gestiegen. 3.061 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.

49 an Corona Erkrankte wurden auf Intensivstationen in niederösterreichischen Landeskliniken behandelt, teilte Bernhard Jany, der Sprecher der Landesgesundheitsagentur, mit. Das waren um fünf Patienten weniger als am Dienstag.