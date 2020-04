NÖ startete Visitendienst für Corona-Patienten in Heimquarantäne

Der Großteil der am Coronavirus erkrankten Menschen kann die Krankheit aufgrund eines milden Verlaufs daheim auskurieren. In NÖ gibt es für diese Personen nun mobile Arztvisiten.

Coronavirus-Patienten, die die Krankheit in ihren eigenen vier Wänden auskurieren, werden in Niederösterreich seit Mitte der Woche von mobilen Ärzten visitiert.

Bessere Versorgung von Patienten im Heimquarantäne

Maßnahme kann bei Bedarf ausgeweitet werden

Durch die neue Form der Arztvisite werde speziell der Schutz des Gesundheitssystems erhöht - "in diesem Fall vor allem des niedergelassenen Bereichs", hielt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) fest. Schließlich könnten "bis zu 90 Prozent der an Corona erkrankten Menschen" aufgrund eines milden Verlaufs Covid-19 daheim auskurieren.

Bei Bedarf könne die Maßnahme in jedem der 20 Bezirke und in den vier Statutarstädten des Bundeslandes ausgebaut werden. Bereits jetzt biete der Visitendienst "Betroffenen Sicherheit und beste Betreuung in einer außergewöhnlichen Situation", sagte Norbert Fidler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Niederösterreich.