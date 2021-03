NÖ startet nächste Anmelderunde für Impfung

Am Freitag startet in Niederösterreich die nächste Anmelderunde für die Corona-Impfung. Personen ab 16 Jahren mit Covid-19-Risikoattest kommen zum Zug.

In Niederösterreich geht am Freitagnachmittag die nächste Online-Anmelderunde für die Corona-Schutzimpfung über die Bühne. Am Zug sind von 15.00 Uhr an Personen ab 16 Jahren mit Covid-19-Risikoattest.