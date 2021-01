NÖ-Skigebiete: Freie Kapazitäten zu Ferienbeginn

In den niederösterreichischen Skigebieten hat es zu Beginn der Semesterferien am Samstag noch freie Kapazitäten gegeben.

Doppelreiter hat mit mehr Gästen gerechnet

"Wir haben wesentlich mehr Gäste erwartet. Auf dem Parkplatz gibt es noch freie Kapazitäten", so Doppelreiter. Für den Spätnachmittag und Abend waren noch Onlinetickets verfügbar. Lediglich der Parkplatz für Spaziergänger und Rodler war gut gefüllt. "Es ist bei weitem nicht so voll wie erwartet", die Corona-Bestimmungen können locker eingehalten werden, erklärte der Bürgermeister und verwies etwa auf die Sperre des mittleren Drehkreuzes, womit die 2-Meter-Abstands-Vorgabe eingehalten werden kann.

Doppelreiter will aber nicht von der heutigen Besucherzahl auf den morgigen Sonntag schließen: "Warum heute weniger los ist, kann ich nicht sagen, jeder Tag ist anders. In der Vergangenheit war es so, dass der Sonntag der stärkere Tag war. Ich denke morgen wird mehr Andrang sein."