NÖ: Sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Am Donnerstag wurden in Niederösterreich sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

In niederösterreichischen Krankenhäusern sind nach Angaben der Landesgesundheitsagentur vom Donnerstag sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Laut Sprecher Bernhard Jany starben eine 80-Jährige und ein 87-Jähriger in Melk, ein 74- und ein 83-Jähriger in St. Pölten, ein 79-Jähriger in Neunkirchen, eine 87-Jährige in Gmünd sowie ein 89-Jähriger in Baden.